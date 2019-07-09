وزير الاقتصاد السوري: 45 سلعة سيجرى الاستغناء عن استيرادها

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، سامر الخليل، عن خطة تهدف لإحلال الواردات، انطلاقا من أولويات استهلاكها، وذلك لتخفيف فاتورة الاستيراد على البلاد.
وقال في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية نشر، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تعمل بشكل حثيث على هذه المسألة، وتم حتى الآن تحديد 45 مادة يمكن طرحها للإنتاج محليا.
وأضاف الخليل أن "الظروف التي تمر بها سوريا استدعت التعامل بأدوات وسياسات مختلفة، ووفقا لكل قطاع أو مجال،
ولفت الخليل إلى أن "الجهود الحكومية تركزت على دعم تنفيذ هذا التوجه، لاسيما مع بدء الدخول في مرحلة التعافي الاقتصادي، إذ عملت الوزارة على تصميم برنامج إحلال صناعة بدائل المستوردات، وتم اختيار مجموعة من
ومن هذه المواد والسلع التي تم طرحها ضمن برنامج إحلال المستوردات الحبيبات البلاستيكية مع إنشاء مجمع للبتروكيماويات، والأدوية البشرية غير المصنعة محليا، والأقمشة غير المنتجة محليا (جينز، جوخ.. إلخ)، والورق، وقطع تبديل سيارات، وحليب مجفف، وورق ألمنيوم، وألواح الزجاج.
ونوه الوزير بأن "الوزارة تتبنى منهج الواقعية في الحل، بمعنى أنه ليس من الضروري أن ينتج عن دراسة كل سلعة إمكانية تصنيعها محليا في الوقت الحالي، والعمل مستمر ضمن هذا البرنامج لتخفيف فاتورة الاستيراد".
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