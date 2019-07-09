الصين تحتج على بيع أمريكا أسلحة إلى تايوان

أعلنت الصين احتجاجها رسميا على موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على مبيعات أسلحة إلى تايوان بقيمة تتجاوز ملياري دولار أمريكي. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ، اليوم الثلاثاء: "مبيعات الأسلحة لتايوان تمثل اعتداء خطيرا على القانون الدولي، وأبسط أعراف وقوانين العلاقات الدولية، وهذا الاعتداء على سياسة الصين الموحدة، وكذلك اللجنة الأمريكية- الصينية المشتركة". وأبسط أعراف وقوانين العلاقات الدولية، وهذا الاعتداء على سياسة الصين الموحدة، وكذلك اللجنة الأمريكية- الصينية المشتركة". وأضاف المتحدث "ذلك أيضا تدخل سافر في الشؤون الداخلية للصين، ويحدث ضررا بالسيادة، ومصالح الأمن المشتركة"، متابعا: "أعربنا عن احتجاجنا الشديد على هذه الأفعال، ولقد سلمنا الجانب الأميركي خطابا صارما بهذا الشأن". وأعلنت الخارجية الأمريكية في وقت مبكر موافقة وزارة الدفاع "بنتاغون" على صفقة لبيع أسلحة بقيمة 2.2 مليار دولار لتايوان، تتضمن دبابات أبرامز، وصواريخ ستينغر، ومعدات متعلقة.

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