السفينة "ألان كردي" تنقذ 44 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

انقذت السفينة "آلان كردي" 44 مهاجراً بينهم نساء وأطفال كانوا وجّهوا نداء استغاثة في المتوسط قبالة السواحل الليبية، حسب ما أعلنت منظمة "سي آي" الألمانية المشغلة لسفينة الانقاذ، اليوم الثلاثاء.

وقالت المنظمة في بيان إن مالطا وافقت على استقبال المهاجرين الذين تم انقاذهم وأرسلت سفينة لنقلهم. وكانت السفينة "آلان كردي" انقذت الأسبوع الماضي 65 مهاجراً كانوا يقومون بالرحلة الخطرة انطلاقاً من شمال أفريقيا وأنزلتهم في مالطا بعدما أغلقت إيطاليا موانئها أمام السفينة.

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من جهة أخرى، ترغب منظمة المساعدات الألمانية "سي ووتش" في جمع التبرعات التي تم تخصيصها لقائدة إحدى سفن الإنقاذ التابعة لها، كارولا راكيته، التي تواجه اتهامات جنائية في إيطاليا، مع جهات أخرى مشاركة في إنقاذ مهاجرين تقطعت بهم السبل في عرض البحر.

ومن المقرر أن يتم استخدام جزء من التبرعات لدفع المصاريف القانونية لراكيته، التي لاقت موجة من التضامن بعد إلقاء القبض عليها في إيطاليا عندما تجاهلت قرار الحكومة الإيطالية بحظر دخول سفينتها "سي ووتش 3" التي كانت تقل 40 مهاجراً، ورست في ميناء جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، في 29 من يونيو الماضي، بعد أن ظلت السفينة أسبوعين في عرض البحر.