الصين تدعو أميركا إلى إلغاء صفقة بيع أسلحة لتايوان

حضت الصين، الثلاثاء، الولايات المتحدة على أن "تلغي فوراً" صفقة بيع أسلحة لتايوان بقيمة 2.2 مليار دولار، تشمل دبابات وصواريخ مضادة للطائرات.

وكان البنتاجون أعلن، الإثنين، أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع تايوان هذه الأسلحة التي تشمل خصوصاً دبابات أبرامز وصواريخ ستينجر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ إن "الصين تحض الولايات المتحدة على أن تلغي فوراً مشروع بيع الأسلحة هذا إلى تايوان وأن توقف أي رابط عسكري بين تايوان والولايات المتحدة".

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وأضاف "من المناسب تجنب الحاق ضرر إضافي بالعلاقات الصينية الأميركية والسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وتابع أن "صفقة بيع الأسلحة الأميركية لتايوان تشكل خرقاً صارخاً لمبدأ الصين الواحدة، وتدخلاً فاضحاً في شؤوننا الداخلية يقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية".

وتأتي هذه الصفقة في جو من التوتر بين الصين والولايات المتحدة بعد الحرب التجارية التي دارت بينهما منذ الصيف الماضي.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، ويحكم الجزيرة نظام منافس بعد سيطرة الشيوعيين على الحكم في الصين القارية في 1949، في أعقاب الحرب الأهلية الصينية.

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