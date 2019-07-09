كوريا الجنوبية تنفي نقل مواد يابانية لكوريا الشمالية

نفت كوريا الجنوبية، تقارير لوسائل إعلام يابانية، اليوم الثلاثاء، تتهمها بنقل مواد يابانية تستخدم في صناعات التكنولوجيا الحديثة إلى كوريا الشمالية، ودعت إلى وقف مثل هذه التصريحات على الفور.

وقال سونج يون-مو، وزير الصناعة الكوري الجنوبي، في إفادة صحفية، إن على اليابان "التوقف فوراً عن إطلاق مزاعم لا أساس لها من الصحة".

وكان يرد على تقارير ذكرت أن هناك شبهات تحوم حول نقل كوريا الجنوبية لكمية من مادة فلوريد الهيدروجين من انتاج اليابان إلى كوريا الشمالية. وهذه المادة الكيماوية مشمولة ضمن قيود تصدير فرضتها طوكيو في الفترة الأخيرة على بيونج يانج.

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والدولتان منخرطتان في خلاف دبلوماسي بشأن العمالة القسرية وقت الحرب، وهو الخلاف الذي يهدد بتعطيل الإمدادات العالمية من رقائق الذاكرة والهواتف الذكية.

وقالت طوكيو الأسبوع الماضي، إنها ستشدّد القيود على صادرات ثلاث مواد تستخدم في صناعة شاشات ورقائق الهواتف الذكية، مشيرة إلى الخلاف مع سول.