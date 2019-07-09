مادورو: متفائل باستئناف الحوار مع المعارضة الفنزويلية

عبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن "تفاؤله" بعد استئناف الحوار في جزيرة باربادوس بين ممثلين عن حكومته وآخرين عن المعارضة، بهدف محاولة إيجاد حل للأزمة السياسية التي تهز فنزويلا منذ أشهر.

وأعلن مادورو في تصريح بثه تلفزيون "في تي في" الحكومي "أنا متفائل جداً" مضيفاً أن المفاوضين اجتمعوا "لخمس ساعات وأرى أنه تدريجياً ومع التحلي بالصبر الاستراتيجي، سوف نفتح الطريق نحو السلام".

وأكد مادورو أنه تلقى تقارير "واعدة" من مفاوضه الرئيسي وزير الإعلام خورخي رودريغيز. وأضاف الرئيس الفنزويلي أنه تمت مناقشة برنامج من ست نقاط يضم "رؤية شاملة لكل البلاد"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وأضاف الرئيس الفنزويلي "إذا عملنا بنوايا حسنة وبدون تدخل أجنبي أنا واثق أننا سنتوصل إلى اتفاقات".

ويتهم مادورو الولايات المتحدة بالتسبب بإخفاق المفاوضات السابقة أواخر عام 2017 ومطلع عام 2018 التي عقدت في جمهورية الدومينيكان.

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ووصل وفد الحكومة ووفد المعارض خوان جوايدو الذي اعترفت به 50 دولة رئيساً مؤقتاً لفنزويلا إلى جزيرة باربادوس الكاريبية الاثنين.

وتلك هي الجولة الثالثة من المفاوضات منذ مطلع مايو، تلي اجتماعين نظما في أوسلو لم يؤديا إلى نتائج ملموسة.

وأكد الرجل الثاني في الحكومة الفنزويلية ديوسدادو كابيو أن الحكومة أرسلت وفد أوسلو نفسه إلى الجولة الثالثة من المحادثات، يترأسه وزير الإعلام خورخي رودريغيز ووزير الخارجية خورخي أريازا.

وقال كابيو الاثنين "نحن ندعم تماماً مبادرة" الحوار.

وأرسلت المعارضة بدورها وفد النروج نفسه إلى محادثات باربادوس، الذي يضم خصوصاً النائب ستالين غونزاليس والنائب السابق جيراردو بليديه والوزير السابق فرناندو مارتينيز موتولا، وفق ما أكدت المعارضة.

وكان خوان جوايدو استبعد الأسبوع الماضي إجراء محادثات جديدة بعد وفاة النقيب رافاييل أكوستا أريفالو "تحت التعذيب" في السجن.

وكان الضابط متهماً بالمشاركة في "محاولة انقلاب" فاشلة ضد الحكومة.