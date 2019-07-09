تركيا تأمر باعتقال أكثر من 200 عسكري بشبهة الارتباط بجولن

أصدر الادعاء التركي، اليوم الثلاثاء، أوامر باعتقال أكثر من مئتي عسكري بشبهة تورطهم في دعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن الأوامر تشمل أكثر من مئتي عسكري في إسطنبول وإزمير.

وتشمل الأوامر 176 عسكرياً في الخدمة من رتب مختلفة في إسطنبول، إلى جانب 20 عسكرياً في الخدمة و15 سابقين في إزمير.

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وتتهم أنقرة جولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد عام 2016. وينفي جولن الاتهامات الموجهة له.

ومنذ المحاولة الانقلابية، جرى فصل عشرات الآلاف من موظفي الخدمة العامة في تركيا من أعمالهم.

ووفقاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن أكثر من 30 ألفاً من أنصار جولن يقبعون في السجون.