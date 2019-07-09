كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلطات قطر تعتقل مواطنا بسبب شكوى ضد وزارة الصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت السلطات القطرية مواطنا نتيجة حديثه عن إهمال سفارة بلاده له وعلاجه على نفقته الخاصة بعد تدهور صحته أثناء وجوده في الصين.

وبحسب ناشطين، فإن المواطن القطري يدعى عبدالله الهاجري كتب في منشن وزارة الصحة عن حالته السيئة في الصين وانه يتعالج من جيبه الخاص.

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وأكد الناشطون أنه تم اعتقاله اليوم ومصادرة جهازه وتحويله إلى النيابة العامة بحجة "الاساءة والتشهير بوزارة الصحة" .

ويتعرض المواطنون في قطر لأصناف من الانتهاكات في ظل تعتيم إعلامي شديد.