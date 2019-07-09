كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة هولندية تقضي ببناء نصب تذكاري لضحايا الهولوكوست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مهدت محكمة هولندية الطريق لبناء نصب تذكاري في أمستردام لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة.

ينهي قرار اليوم الثلاثاء معركة قانونية من قبل مجموعة من السكان المحليين لمنع بناء النصب التذكاري، والذي سيتضمن أسماء 102000 يهودي ورومي وسنتي قُتلوا في معسكرات الاعتقال النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

منحت بلدية أمستردام إذنًا للبدء في البناء عام 2017، لكن جادل السكان في المحكمة بأنه كبير جدًا بالنسبة للموقع ويمكن أن يتسبب في مشاكل مرورية واجتماعية. وقضت المحكمة بأن المدينة يحق لها إصدار تصريح البناء.

