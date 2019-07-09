كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتنافسون على رئاسة الوزراء البريطانية يستعدون للمناظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد المرشحان لحل محل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لمناظرة وجها لوجه في الحملة الانتخابية.

وتأتي المناظرة التلفزيونية اليوم الثلاثاء بين المرشح البارز بوريس جونسون ووزير الخارجية جيريمي هانت بعد أحداث عديدة في جميع أنحاء البلاد، حيث تلقى المرشحون أسئلة بشكل فردي من أعضاء حزب المحافظين، وسيصوتون لاختيار زعيم جديد للحزب، والذي سيصبح رئيسًا للوزراء تلقائيًا.

عبر مؤيدو هانت عن إحباطهم من إحجام جونسون عن المشاركة في المناظرة المباشرة، ويأملون أن توفر هذه المناظرة فرصة لتغيير السباق.

لكن الأمر جاء متأخرًا بالنسبة للحملة حيث ذهبت أوراق الاقتراع بالفعل إلى أعضاء الحزب الذين يقدر عددهم بـ 180000، وانتهي الكثير من الناس من التصويت بالفعل. هذا يعني أن تأثير المناظرة قد يكون محدودًا حتى لو كان أداء هانت قويًا.

