كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث: بيل كلينتون لا يعرف شيئا عن الجرائم الفظيعة لجيفري إبشتاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر السكرتير الصحفي لـ"بيل كلينتون"، بيانًا يوم الاثنين، قائلًا، إن الرئيس السابق للولايات المتحدة "لا يعرف شيئًا" عن "الجرائم الفظيعة" المرتبطة بجيفري إبشتاين.

وقال البيان المنشور على صفحة "تويتر" الخاصة بالسكرتير الصحفي،أنجيل أوريانا، للرئيس السابق: "في عامي 2002 و 2003، قام الرئيس كلينتون بأربع رحلات على متن طائرة جيفري إبشتاين: رحلة واحدة إلى أوروبا، وواحدة إلى آسيا، واثنتان إلى إفريقيا، والتي تضمنت توقفًا فيما يتعلق بعمل مؤسسة كلينتون".

وأضاف البيان: "كان قد عقد اجتماعًا واحدًا مع إبشتاين في مكتبه في هارلم في العام 2002، وفي نفس الوقت تقريبًا قام بزيارة قصيرة إلى شقة إبشتاين في نيويورك مع أحد الموظفين وتفاصيل سنداته المالية".

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وتابع البيان: "لم يتحدث إلى إبشتاين منذ أكثر من عقد، ولم يسبق له أن زار جزيرة ليتل سانت جيمس، أو مزرعة إبشتاين في نيو مكسيكو، أو محل إقامته في فلوريدا".

وكشف المدعون العامون في وقت سابق، عن عريضة اتهام وجهت إلى جيفري إبشتاين، الرأسمالي الملياردير البالغ من العمر 66 عامًا، الذي يُعرف أنه قد مارس اجتماعًا واسعًا مع النخبة السياسية والثقافية، مع المتاجرة بالجنس ومؤامرة الاتجار بالجنس، يستهدف عشرات الضحايا، الذين لم يتجاوز عمر بعضهم 14 عامًا.

وفي الوقت نفسه، ذكر ممثلو الادعاء أن مئات، وربما الآلاف، من الصور "الموحية جنسيًا" للفتيات القاصرات العاريات تم الاستيلاء عليها من قصر جيفري إبشتاين في مدينة نيويورك كجزء من تحقيق مستمر في مزاعم سوء السلوك الجنسي المرفوعة ضد الممول.