كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء اليوناني الجديد يؤدي اليمين الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدت الحكومة الجديدة في اليونان اليمين الدستورية بعد يومين من فوز زعيم الحزب المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس بالانتخابات المبكرة بعد تعهده بجعل البلاد أكثر ملائمة للأعمال التجارية وخفض الضرائب والتفاوض على تخفيف شروط الميزانية الصارمة المتفق عليها كجزء من برنامج الإنقاذ اليوناني.

تعتمد الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء، اعتمادًا كبيرًا على السياسيين ذوي الخبرة الذين خدموا في الحكومات السابقة، ولكنها تضم أيضًا تكنوقراط غير سياسيين يعتبرون خبراء في مجالاتهم.

قام ميتسوتاكيس بتعيين كريستوس ستيكوراس لمنصب وزير المالية.، وهو خبير اقتصادي ومهندس كان قد شغل منصب نائب وزير في حكومة سابقة. كما عين نيكوس دندياس، الذي شغل مناصب وزارية سابقة في وزارات التنمية والدفاع والنظام العام، وزيرا للخارجية.

