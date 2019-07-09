كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سريلانكا تخفض رسوم شركات الطيران لتعزيز السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حكومة سريلانكا انها ستخفض رسوم شركات الطيران والضرائب علي وقود الطائرات والسفن لمساعدة صناعة السياحة الحيوية في البلاد على التعافي بعد هجمات عيد الفصح التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصًا.

و صرح وزير السياحة جون أمارتونغا اليوم الثلاثاء ان قرار الحكومة سيؤدي إلى زيادة عدد الرحلات الجوية إلى سريلانكا وخفض أسعار تذاكر الطائرة، وان هذا من شأنه أن يجذب المزيد من السياح إلى الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، والتي تشتهر بشواطئها العريقة.

وكان قد انخفض عدد السياح الوافدين إلى سريلانكا انخفاضًا حادًا في شهر يونيو، مما شكل ضربة شديدة لصناعة السياحة - ثالث أكبر مصدر للعملات الأجنبية في البلاد في العام الماضي، بعد التحويلات المالية وصادرات المنسوجات والملابس.

