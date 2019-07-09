كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيريزا ماي تعلن دعمها الكامل لسفير بريطانيا لدى الولايات المتحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي دعمه الكامل لسفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة بعد أن قطع الرئيس دونالد ترامب الاتصال معه بعد تسرب البرقيات الدبلوماسية التي وصفت الإدارة الأمريكية بأنها "غير كفؤ".

وقفت ماي بجانب كيم داروش وسط جدل حول إصدار الوثائق المنشورة في صحيفة ميل أون صنداي. خلقت وجهات نظر داروش الصريحة حرجًا بين بلدين حليفين منذ زمن طويل.

وأعلن مسؤولون بريطانيون إنهم يبحثون عن الجاني وراء التسريب. ويشير مكتب ماي في داونينج ستريت الي انه في حين أن التسريب أمر مؤسف، الا إن "كيم داروش لا يزال يحظى بدعم رئيس الوزراء الكامل".

في سلسلة من التغريدات علي تويتر، هاجم ترامب أيضًا ماي، متهما إياها بـ "نشر الفوضى" بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

