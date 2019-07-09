كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجة.. التحالف يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في مستبأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، تموز 09، 2019، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات للمليشيا في منطقة الحمراء التابعة لمديرية مستبأ بالمحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف.

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ولفتت المصادر إلى أن القصف ترافق مع تحليق مكثف وعلى علو منخفض للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية التي شهدت، خلال الفترة الماضية، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا.

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

وكثف التحالف غاراته على مواقع المليشيا في عدد من المحافظات خلال الساعات الما ضية.