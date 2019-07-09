الزاكي: المغرب وقع في “مصيدة”.. وكان قادرا على هزم كبار القارة

عبر الإطار الوطني بادو الزاكي، المدرب السابق للمنتخب المغربي لكرة لقدم، عن “استغرابه “وو”صدمته” الكبيرة من خروج “أسود الأطلس” من ثمن نهائي بطولة كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا في الملاعب المصرية.

وقال الزاكي، في تصريح خص به صحيفة “الوطن” المصرية، إنه ” لم يكن يتوقع أبدا، أن يخرج المنتخب الوطني بهذه الطريقة، وأن يقع في كمين منتخب بنين، الذي لم يسبق له أبدا أن فاز على المنتخب المغربي”.

واعتبر المدرب السابق للوداد البيضاوي، بأن المنتخب افتقد للمسة الأخيرة، وراح ضحية عدم تمكنه من ترجمة الفرص العديدة التي أتيحت له إلى أهداف.

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أما بخصوص مباراة بنين، فقد شدد المتحدث نفسه على أن المنتخب الوطني وقع في “المصيدة”، بعد أن فشل في الرفع من إيقاع اللقاء، وخضع لرغبة بنين في جره نحو ضربات الجزاء.

وأكد الزاكي، بأن “الاسود” كانوا قادرين على مقارعة وإقصاء كبار القارة الإفريقية، على غرار الجزائر ومصر ونيجيريا، بالنظر إلى الأداء الكبير الذي قدمه في الدور الأول، خاصة في مباراة الكوت ديفوار، لكن وقوعه في “مصيدة” بنين، حال دون ذلك.