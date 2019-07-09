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ينتظر اللاعب المغربي، أيوب الكعبي، مولوده الأول، بعد أقل من سنة من زواجه، حسب ما أعلنه لجمهوره وأصدقائه، أمس الاثنين.
وشارك الكعبي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، أنستغرام، صورة بالأشعة لبطن زوجته، يظهر فيها الجنين، الذي قال عنه إنه أنثى.
وكتب الكعبي في تعليقه على صورته كلاما كأنه موجه لابنته المستقبلية، إذ دون: “حبيبا ديالي الله يجيبك لينا على خير”.
وكان زواج الكعبي من ابنة عمته، قد خطف الأضواء، خصوصا بعدما أبان اللاعب المغربي عن وفائه للفتاة، التي كان قد واعدها بالزواج قبل احتراف كرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر الكعبي يستعد لاستقبال مولوده الأول.. هكذا أعلن الخبر وكشف جنس الجنين – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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