الحقاوي: العنف يقع على المرأة لعدم استقلاليتها على الرجل.. ويجب تمكين النساء اقتصاديا

دعت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة طرح قضية التمكين الاقتصادي للنساء ومساهمتهن في المجال التنموي، من أجل وضع حد للعنف الذي تتعرض له النساء بسبب ارتباطهن اقتصاديا بالرجال.

وقالت الحقاوي، خلال حديثها صباح اليوم الثلاثاء، بوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “العنف يقع على المرأة لأنها تكون غير مستقلة وتابعة للرجل”، مضيفة، أن الرجل يعتقد أنه يتمكن من التحكم في المرأة لعدم استقلاليتها عنه اقتصاديا، ما يفرض ضرورة التفكير في التمكين الاقتصادي للمرأة.

واعتبرت الحقاوي، أن مأساة النساء تتفاقم، بسبب صعوبة العودة إلى بيت الأب في حالة تعرضها للعنف الزوجي، معتبرة أن بيت الأب ناذرا ما يقبل امرأة عائدة من بيت الزوجية.

ويشير البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، إلى أن النساء ما بين 18 و29 سنة، هن الأقل عرضة للعنف الاقتصادي، لأن النساء في هذا السن، لم يدخلن بعد في العموم في العلاقات التي تطرح القضايا الاقتصادية، من قبيل الامتناع عن الإنفاق في حالة الزواج، أو النفقة في حالات الطلاق، أو السيطرة على الموارد المالية أو الأجرة من لدن الخطيب أو الزوج.

وحسب المصدر ذاته، فإن العنف الاقتصادي يعد ثاني أنواع العنف استهدافا للنساء المغربيات، حيث يمثل نسبة 16,7 في المائة من نسبة انتشار أشكال العنف من بين النساء، وتعرضت له 14 في المائة من النساء في العالم القروي، وهي النسبة التي تتجاوز 18 في المائة في العالم الحضري.