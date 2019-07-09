رفاق الغالي: مهاجرو جنوب الصحراء يتعرضون لعنف مستمر من طرف السلطات -صورة

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، إن عدد من المهاجرين المنحدرين من جنوب الصحراء، أصيبوا، على مستوى الأذرع والأقدام، بعد تدخل عنيف، من طرف عناصر القوات المساعدة، بجبال كوركو بالناظور.

وأوردت الجمعية ذاتها، في تدوينة لها، بحسابها على موقع التواصل الإجتماعي، فايسبوك، أمس الاثنين، أن عناصر القوات المساعدة، إستهدفت بشكل خاص، الأذرع والأقدام لعدد من المهاجرين جنوب الصحراء، لثنيهم من عدم اختراق الجدار الفاصل، بين الناظور ومدينة مليلية المحتلة.

وأفاد المصدر ذاته، أن تدخل القوات المساعدة أدى إلى إصابة عدد من المهاجرين الأفارقة على مستوى الأذرع والأقدام، بإصابات متفاوتة الخطوة.

وأكد رفاق الغالي، أن “العنف الذي ترتكبه عناصر القوات المساعدة، في حق المهاجرين جنوب الصحراء، مستمر ويصل إلى مستويات لا تطاق”.

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إلى ذلك، يعد جبال “كوركو” المتواجدة على الساحل المتوسطي لجبال الريف، إلى موطن للمئات من المهاجرين الأفارقة المتحدرين من دول جنوب الصحراء، الذين يتخذون من الجبال الغابوية المطلة على مدينة مليلية المحتلة، مكانا للاستيطان ورسم الاستراتيجيات الهادفة إلى اختراق السياج الحدودي بين مليلية والناظور ، على الرغم من الحراسة الأمنية المشددة.