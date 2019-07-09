ثمن نهائي “كان” 2019.. دور إنهاء العقد

شكل دور ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، التي انطلقت بمصر يوم 21 يونيو الماضي وتستمر إلى غاية 19 يوليوز، فرصة لإنهاء عقدة الفوز لمنتخبات على بعضها، منها من حدث لأول مرة في التاريخ، وأخرى بعد غياب دام سنوات.

وتمكن منتخب بينين من تحقيق أول فوز له في تاريخه على المنتخب الوطني، بعدما أزاحه من دور الثمن، بالفوز عليه بركلات الترجيح (4-1)، بعدما انتهت المباراة في توقيتها الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وأنهى منتخب مدغشقر عقدة لازمته 19 عاما، فشل خلالها في الانتصار على الكونغو الديمقراطية، لينجح في ذلك خلال ثمن نهائي “الكان”، كما انتصر المنتخب الجزائري على نظيره الغيني لأول مرة في مباراة رسمية منذ 47 سنة.

وحقق منتخب تونس فوزه الرسمي الأول في تاريخه على المنتخب الغاني، بعد الانتصار عليه بركلات الترجيح (5_4)، علما أن المواجهة انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله في زمنها الأصلي وشوطيها الإضافيين.