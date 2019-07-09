هام للبيضاويين.. ترامواي يعلن عن إغلاق 9 محطات -التفاصيل

أعلنت شركة الدار البيضاء للنقل عن توقف حركة الترامواي بـ9 محطات، التي تقع بين درب غلف وعين الذئاب، إبتداء من 20 يوليوز إلى 5 غشت 2019؛ وسيتم استئناف العمل بهذا الجزء، ابتداء من 5 غشت 2019.

ويرجع سبب التوقف هذه المحطات، بسبب أشغال تهيأة الممر تحت الأرضي، عند مفترق الطرق غاندي، وذلك في الخط الثاني للطراموايT2؛ بينما لن تؤثر هذه الأشغال على تشغيل الخط الأول T1 وبقية الخط الثانيT2، من محطة المواصلة “أنوال” إلى محطة”سيدي البرنوصي”.

ومن أجل إعلام جميع مستعملي الطرامواي بإغلاق هذه المحطات التسعة، أطلقت شركة الدار البيضاء للنقل، حملة تواصلية متعددة الوسائط، موجهة للمسافرين ابتداء من 1 يوليوز 2019، من بينها حملات إعلامية على الإذاعات، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن ملصقات داخل المحطات.