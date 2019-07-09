الشريك المؤسس لـ"آبل": على الناس التوقف عن استخادم "فيسبوك"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الشريك المؤسس لعملاق التكنولوجيا الأميركي "آبل"، ستيف وزنياك، لموقع "تي إم زي" الأميركي، المختص بنشر أخبار المشاهير، اليوم الثلاثاء، إن على مستخدمين "فيسبوك" أن يتوقفوا عن استخدامه إذا ما كانوا "يقدرون" خصوصيتهم.

وأشار إلى أن الشركة "تغزو خصوصية الناس، والطريقة الوحدية للفرار من ذلك، هي المغادرة".

وأضاف أنه يُمكن للشركة أن تتنصت على أجهزة المستخدمين، ولا توجد هناك أي طريقة لمنع ذلك.

وكان وزنياك قد حذف حسابه على موقع "فيسبوك" العام الماضي في أعقاب الكشف عن فضيحة ضلوع شركة الاستشارات السياسية "كامبريدج أنالاتيكا"، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

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وقال أيضا، أن "هناك أنواعا كثيرة من البشر، وبعضهم يرى أن الفوائد التي يحصلون عليها من 'فيسبوك' تستحق فقدان الخصوصية... لكن بالنسبة للكثيرين مثلي، فإني أوصي لمعظم الناس أن يجدوا طريقة للخروج من 'فيسبوك'".

وأضاف: " هم (العاملون في فيسبوك) يستطيعون الآن قياس نبضات القلب بالليزر، ويمكنهم التنصت (على المستخدم) بأجهزة كثيرة. من يعلم إذا كان أحدهم يتنصت على هاتفي الآن؟".

وأردف قائلا: "أشعر بالقلق، لأن الإنسان يُجري محادثات معتقدا أنها خاصة... ويقول كلمات لا ينبغي الاستماع إليها حقًا، لأنه لا يتوقع ذلك. لكن لا توجد وسيلة لإيقاف ذلك".