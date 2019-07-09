أم الفحم: اعتقال شاب ومصادرة 48 أسطوانة غاز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحالت الشرطة شابا (27 عاما) من سكان مدينة أم الفحم إلى التحقيق، وذلك بشبهة التجارة بـ48 أسطوانة غاز بطريقة غير قانونية.

وزعمت الشرطة وموظفو مديرية الغاز في وزارة الطاقة الإسرائيلية أن هذا جاء ضد المتاجرة غير القانونية لأسطوانات الغاز دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وادعت الشرطة أنه جرى حفظ وتخزين وحيازة أسطوانات الغاز بصورة غير قانونية في منطقة سكنية مأهولة، والتي شكلت خطرا على السلامة العامة في المكان.

وأضافت أن استعمال هذا النوع من أسطوانات الغاز من قبل أشخاص غير مخولين من الممكن أن يتسبب بحوادث خطيرة، في حين اعتبر باعة أسطوانات الغاز أن استمرار مداهمة الشرطة وممارساتها جاء للتضييق عليهم في مصدر رزقهم.