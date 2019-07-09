إصابة فلسطيني ألقى زجاجة حارقة على مدخل محكمة عسكرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بذريعة إلقاء زجاجة حارقة باتجاه محكمة عسكرية. وقال بيان صادر عن شرطة الاحتلال إن الشاب ألقى عدة زجاجات حارقة باتجاه موقع تابع لـ"حرس الحدود" على مدخل المحكمة العسكرية "شومرون" قرب قرية سالم بالضفة الغربية. وجاء أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب، فأصيب بالرصاص في أطرافه السفلى، وقامت باعتقاله. وفي أعقاب ذلك أغلق مدخل المحكمة العسكرية، ويعمل خبراء الشرطة على تمشيط المنطقة.

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