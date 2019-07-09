طمرة: وفاة شاب بعد أيام من إصابته بحادث عمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا صباح اليوم، الثلاثاء، الشاب محمد سعيد شما (23 عاما) من مدينة طمرة، متأثرا بجروحه الحرجة بعد أيام من تعرضه لحادث عمل.

وفي التفاصيل، فإن الشاب كان قد أحيل قبل أسبوعين إلى المستشفى وهو يعاني من جروح خطيرة جراء سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء بطمرة.

وحاول الطاقم الطبي في مستشفى "رمبام"، إنقاذ حياة الشاب غير أن كافة المحاولات باءت بالفشل وأعلن عن وفاته متأثرا بجروحه الخطيرة.

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وتخيم أجواء من الحزن على مدينة طمرة منذ انتشار نبأ الوفاة المفجع.

وبمصرع العامل شما يرتفع عدد العمال الذين لقوا مصارعهم في حوادث العمل في البلاد منذ مطلع العام الجاري إلى 28 عاملا.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.