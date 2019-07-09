بالصورة: أغرب 'طاولة قهوة' في العالم

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رصدت صور استخدام رجل تركي يعيش في مدينة مرعش جنوبي تركيا لعمود أثري يعود إلى العصر الروماني كطاولة يضع عليها فناجين القهوة.
ويبلغ عمر العمود، الذي يعود إلى العصر الروماني، نحو 1500 عام، ولم يدرك بوز أهمية القطعة الأثرية التي حصل عليها، وغير من شكل الجانب العلوي فقط، حتى يصبح العمود طاولة يضع عليها فناجين القهوة وأكواب الشاي.
محمد بوز وزوجته يشربان القهوة والعمود الأثرية طاولة تتوسطهما
وأبلغته السلطات التركية أخيرا عندما زارت منزله أن العمود قطعة أثرية قديمة تعود إلى العصر الروماني المتأخر، وهي غير مسجلة لديها.
لكن السلطات أكدت أنها لن تصادر العمود، فيما أشار بوز إلى أنه يقوم على حماية هذه القطعة الأثرية في منزله.
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