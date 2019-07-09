بالصورة: أغرب 'طاولة قهوة' في العالم

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، أن محمد بوز (74 عاما) الذي يعيش في حي يقع ضمن حدود مدينة جيرمانيا اكتشف العمود الأثري أثناء تشييد منزله عام 1977.

ويبلغ عمر العمود، الذي يعود إلى العصر الروماني، نحو 1500 عام، ولم يدرك بوز أهمية القطعة الأثرية التي حصل عليها، وغير من شكل الجانب العلوي فقط، حتى يصبح العمود طاولة يضع عليها فناجين القهوة وأكواب الشاي.