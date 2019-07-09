النصر: تحرير الموصل نصر عراقي ليس للبيع

اكد ائتلاف النصر، الثلاثاء، ان يوم العاشر من تموز 2017 يوم تحرير الموصل الحدباء، كان يوم انتصار العراق على داعش الارهاب والطائفية والظلام، مبينا ان هذا النصر كان بتضحيات وارادة العراقيين بجميع طوائفهم وقومياتهم.

وقال الائتلاف في بيان تلقت السوميرة نيوز، نسخة منه ان "يوم العاشر من تموز 2017 هو يوم تحرير الموصل الحدباء، وهو يوم انتصار العراق على داعش الارهاب والطائفية والظلام"، مبينا ان "هذا النصر كان بتضحيات وارادة العراقيين بجميع طوائفهم وقومياتهم، وانه يوم انتصار الوحدة والكرامة والسيادة".

ويرى الائتلاف انّ "المعركة مع داعش كانت معركة كونية اريد بها تدمير العراق، وان عمق المعركة تمثّل بادارة فعّالة لحرب اجندات وسيناريوهات عسكرية سياسية اقتصادية امنية مخابراتية كانت تستهدف تدمير الدولة، وقد كسب العراق رهان تحرير الدولة ووحدة شعبها ومكانتها السيادية".

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وتابع ان "ائتلاف النصر اذ يحيي صنّاع النصر من الرموز الدينية والحكومية وصنوف المقاتلين الابطال، يدعو في ذات الوقت الى الاعتزاز بالنصر كرصيد امّة استعصت على الهزيمة"، موضحا ان "النصر العراقي ليس للبيع، ولن يكون".

واشار الى ان "تعزيز النصر والحفاظ على مكتسباته يتم بالوحدة الوطنية والحكم الرشيد واكمال اعمار المدن وعودة النازحين وتحقيق الامن والتعايش في ربوع مدننا المحررة".



وتابع ان "الحكومة ومؤسسات الدولة والقوى السياسية مطالبة اليوم بالبناء على النصر ضد خيارات الارهاب والتجزئة والمحاصصة والفوضى، وانّ الدولة والشعب امانة بيد المسؤولين، وعليهم تقع المسؤولية".