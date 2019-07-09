الشرطة يلاقي النجف وينتظر هدية من الزوراء لحسم لقب الدوري الممتاز

وقال المدرب المساعد للفريق هيثم الشبول في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي، إن "الفريق سيدخل المباراة وهو يمتلك كل أسلحته بتواجد جميع اللاعبين ضمن القائمة الأولية للقاء وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى منذ جولات طويلة جداً التي فقدنا خلالها العديد من اللاعبين بسبب كثرة الإصابات التي حدثت جراء طول فترة الدوري وعدم انتظام المسابقة".وأشار إلى أن "مباراة النجف بالرغم من أهميتها في مسيرة الفريق الا أن التحضير لها لن يختلف بشيء عن أية مباراة سوى التركيز على رفع الضغوط عن اللاعبين المتوقع أن تتزايد مع اقتراب المراحل النهائية التي سيتم من خلالها حسم لقب الدوري" .

واضاف "نتوقع أن تشهد المباراة تواجداً كبيراً لجماهير نادي الشرطة لدعم اللاعبين كما كان عهدهم في جميع الجولات السابقة التي لم يقصروا في دعم الفريق سواء في المباريات التي تقام في بغداد أو أثناء سفر الفريق لخوض المباريات في المحافظات".



وسينتظر فريق القيثارة الخضراء هدية من الزوراء في مباراته اليوم أمام القوة الجوية، ففي حال تعثر الصقور في مباراة اليوم وحقق الشرطة الفوز على النجف، سيتوج بلقب الدوري الممتاز للمرة الخامسة في تأريخه.