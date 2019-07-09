2019-07-09 | 11:07
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اختتم فريق الكرة بنادي الشرطة الرياضي تحضيراته لمواجهة فريق النجف التي ستقام في الساعة الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النجف الدولي ضمن منافسات الجولة الـ16 من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز .
وأشار إلى أن "مباراة النجف بالرغم من أهميتها في مسيرة الفريق الا أن التحضير لها لن يختلف بشيء عن أية مباراة سوى التركيز على رفع الضغوط عن اللاعبين المتوقع أن تتزايد مع اقتراب المراحل النهائية التي سيتم من خلالها حسم لقب الدوري" .
واضاف "نتوقع أن تشهد المباراة تواجداً كبيراً لجماهير نادي الشرطة لدعم اللاعبين كما كان عهدهم في جميع الجولات السابقة التي لم يقصروا في دعم الفريق سواء في المباريات التي تقام في بغداد أو أثناء سفر الفريق لخوض المباريات في المحافظات".
وسينتظر فريق القيثارة الخضراء هدية من الزوراء في مباراته اليوم أمام القوة الجوية، ففي حال تعثر الصقور في مباراة اليوم وحقق الشرطة الفوز على النجف، سيتوج بلقب الدوري الممتاز للمرة الخامسة في تأريخه.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة يلاقي النجف وينتظر هدية من الزوراء لحسم لقب الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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