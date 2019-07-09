بالفيديو: البرلمان يلزم الصحفيين بارتداء 'الزيّ الموحّد' ومعنيون يصفونه 'بالقرار الجائر'

استهجان لاقاه القرار الذي اصدرته الامانة العامة لمجلس النواب قبيل ساعات من انعقاد الجلسة الاخيرة بحسب صحفيين، الزمهم المجلس في الوقت الأخير، بارتداء الزي الموحد المتكون من بدلة رسمية وربطة عنق، ليوجهوا انتقادات بسبب اصدار قرارات لا تراعي الظروف وتكبل الحريات.الى ذلك، فقد أشارت الدائرة الاعلامية داخل مجلس النواب، الى ان هذا القرار جاء من اجل المصلحة العامة، مبينة ان بعض الصحفيين خرقوا الاعراف والتقاليد المعتادة بارتداء ازياء لا تليق باسماء وعناوين قنواتهم.

ويبين برلمانيون على اعتبارهم الجهة الاكثر احتكاكا بصحفيي المجلس ان هكذا قرارات تخرق الاعراف والتقاليد الصحفية المتعارف عليها، والتي تنص بأن السلطة الرابعة تمتلك مطلق الحرية بالتصرف والحركة ونقل الخبر.



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