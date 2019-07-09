عبر عدد من الصحفيين داخل مجلس النواب عن امتعاضهم بسبب قرار مجلس النواب الاخير القاضي بالزامهم بارتداء الزي الرسمي داخل المجلس، مبينين بانه يقيد حركتهم ويمنعهم من التنقل والعمل بسلاسة.
الى ذلك، فقد أشارت الدائرة الاعلامية داخل مجلس النواب، الى ان هذا القرار جاء من اجل المصلحة العامة، مبينة ان بعض الصحفيين خرقوا الاعراف والتقاليد المعتادة بارتداء ازياء لا تليق باسماء وعناوين قنواتهم.
ويبين برلمانيون على اعتبارهم الجهة الاكثر احتكاكا بصحفيي المجلس ان هكذا قرارات تخرق الاعراف والتقاليد الصحفية المتعارف عليها، والتي تنص بأن السلطة الرابعة تمتلك مطلق الحرية بالتصرف والحركة ونقل الخبر.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: البرلمان يلزم الصحفيين بارتداء 'الزيّ الموحّد' ومعنيون يصفونه 'بالقرار الجائر' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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