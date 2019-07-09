أمانة بغداد تعلن تعرض كوادرها لـ'اعتداء' خلال حملة لإزالة تجاوزات في الكرادة

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن تعرض كوادرها لاعتداء خلال حملة لازالة تجاوزات وسط بغداد.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "خلال قيام ملاكاتها في بلدية الكرادة بحملة لرفع وازالة التجاوزات عن شارع الجمعيات الفلاحية في المحلة 910 ضمن حي الكرادة والتي تضمنت رفع وازالة العديد من التجاوزات على الارصفة، تعرض كادر الامانة الى اعتداء وإطلاق نار من دون حدوث اي إصابات".

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واضافت انه "تم اعتقال اثنين من المعتديين من قبل القوات الامنية"، مشيرة الى انها "مستمرة بازالة التجاوزات عن الشارع المذكور وتسيير المعتدين الى القضاء".

يذكر ان كوادر امانة بغداد تتعرض بين فترة واخرى الى اعتداءات خلال حملات رفع التجاوزات عن ارصفة وشوارع العاصمة.