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8 شباب يفضون بكارة فتاة قاصر ويصورونها لابتزازها

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هزت جريمة اغتصاب جماعي ضحيتها فتاة سورية، المجتمع اللبناني، بعد أن تم الاعتداء عليها وفض بكارتها، وتصويرها بغرض ابتزازها.
وقال في بيان أصدرته المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، إن مجموعة أشخاص قاموا باغتصاب فتاة قاصر (14 سنة) تحمل الجنسية السورية، وفضّ بكارتها، وتصويرها، وابتزازها لاحقًا بواسطة صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو.

وأضافته أنه تحديد هويات المتورطين، وتوقيفهم في أماكن تواجدهم في 3 بلدات جنوبية، وعددهم 8 أشخاص، وهم:

 

-ح. س. (مواليد عام 2001، لبناني).

- م. ح. (مواليد عام 2001، لبناني).

- ع. ي. (مواليد عام 2000، لبناني).

- غ. ع. (مواليد عام 1996، سوري).

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- م. س. (مواليد عام 1996، لبناني).

- ع. ق. (مواليد عام 1995، لبناني).

- م. ع. (مواليد عام 1988، سوري).

- ك. س. (مواليد عام 1986، لبناني).

 

وفيما أدلت إفادة بأقوالها في مخفر النبطية، اعترف المتهمون بعملية الاغتصاب والابتزاز، وبقيامهم بسرقة ما يزيد عن 15 درّاجة آلية من مدينة صور وضواحيها.

وأحيل المتهمون إلى "مفرزة صيدا القضائية"، ومكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، لاستكمال التحقيق، بينما أودعت الفتاة الضحية أحد مراكز الرعاية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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