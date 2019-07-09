8 شباب يفضون بكارة فتاة قاصر ويصورونها لابتزازها

هزت جريمة اغتصاب جماعي ضحيتها فتاة سورية، المجتمع اللبناني، بعد أن تم الاعتداء عليها وفض بكارتها، وتصويرها بغرض ابتزازها.
وأضافته أنه تحديد هويات المتورطين، وتوقيفهم في أماكن تواجدهم في 3 بلدات جنوبية، وعددهم 8 أشخاص، وهم:
- م. ح. (مواليد عام 2001، لبناني).
- ع. ي. (مواليد عام 2000، لبناني).
- غ. ع. (مواليد عام 1996، سوري).
- م. س. (مواليد عام 1996، لبناني).
- ع. ق. (مواليد عام 1995، لبناني).
- م. ع. (مواليد عام 1988، سوري).
- ك. س. (مواليد عام 1986، لبناني).
وأحيل المتهمون إلى "مفرزة صيدا القضائية"، ومكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، لاستكمال التحقيق، بينما أودعت الفتاة الضحية أحد مراكز الرعاية.
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