الانتهاكات التركية وتراجع الذهب.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز "تمويل ودعم الإرهاب.. اتهامات تنتظر أمير قطر قبل لقاء ترامب"، و"بولتون: الاتفاق النووي الإيراني أسوأ صفقة دبلوماسية بتاريخنا"، و"مليشيات مصراتة تفضح انتهاك تركيا القرارات الأممية حول ليبيا"، و"شجاعة آبي أحمد تنهي 20 عاما من القطيعة الإثيوبية الإريترية".

وعن الأوضاع اليمنية، تتابعون "سجون الانقلاب الحوثي.. غرف الموت المغلقة لليمنيين"، و"(الأوقاف اليمنية): الإرهاب الحوثي استهدف 76 مسجدا".

أما في الاقتصاد فتطالعون "الذهب يتراجع مع انحسار التوقعات بخفض كبير للفائدة"، و"9.4 تريليون ريال احتياطي السعودية من المعادن".

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وإلى الملاعب، تطالعون "يوفنتوس يكشف نواياه بشأن مويس كين".

وفي التكنولوجيا تتابعون "هواوي تطلق هاتفها القابل للطي قريبا لإفساد خطط سامسونج".

وفي الفن، تقرأون "6 أسئلة لم يجب عنها فيلم (سبايدرمان) الجديد".

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الثلاثاء 9 يوليو/تموز 2019.

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