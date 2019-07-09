قبائل شرق ليبيا تطالب بسحب الاعتراف الدولي من "حكومة المليشيات"

طالب عمداء ومشائخ وأعيان برقة في ليبيا من بعثة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية.

وأكد أعيان قبائل المنطقة الشرقية، في بيان، الإثنين، وقوفهم خلف قوات الجيش الليبي والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي فى إعلان حالة النفير والتعبئة العامة ومعركة تحرير العاصمة من المليشيات الإرهابية.

وجدد الزعماء عدم اعترافهم بما يسمى الهيئة البرقاوية التي أعلنت عن نفسها إعلاميا فقط دون أي وجود لها على الأرض وفي ظروف مشبوهة.

وأشادوا بدور المؤسسة العسكرية الليبية ورجال الأمن لتحرير البلاد من تنظيم داعش وجماعة الإخوان الإرهابية وفلولهم فى درنة وبنغازى والهلال النفطى.

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وأضاف البيان "هذه الجماعات تخلت عن عشائرها وتحالفت مع الأجنبي وقبلت العمل مع الجماعات المتطرفة التي تهدف لتمزيق الأمة، ونشر بذور الفتنة في ليبيا واستمرار الأزمة".

وأشار إلى أن هذه الجماعات قامت بفتح جسور جوية وبحرية لنقل السلاح والإرهابيين من سوريا والعراق بمنهجية تركية وقطرية، في محاولة لإنقاذ مشروع الإخوان المفسدين في ليبيا بعد هزيمتهم بمدن برقة.

وشدد البيان على أن الجيش الليبي مؤسسة وطنية شرعية محترفة، وأن تحركه لتحرير طرابلس قرار سيادي تدعمه القبائل بكل قوة.

وأدانوا بأشد العبارات ما يقوم به النظامان التركي والقطري من جلب للسلاح وتدخلهم في المعارك التي يخوضها الجيش الليبي ضد المليشيات الإرهابية.

يذكر أن معظم القبائل الليبية شرقا وغربا وجنوبا أعلنت دعمها للجيش الليبي في عملية طوفان الكرامة التي أطلقها مطلع أبريل/نيسان 2019 لاسترداد العاصمة طرابلس من المليشيات الإرهابية التي تسيطر عليها.