الان تتابع أردوغان يهين الدوحة: لدى جيشنا مسؤوليات في افغانستان وقطر والصومال والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365:
تحدث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن وضع الجيش التركي في كل من قطر أفغانستان ووالصومال والبوسنة والهرسك.
ووجه خلال حديثه إهانات مبطنة وتوضيحات للحكومة القطرية بالقول : أن جيش تركيا يتحمل مسؤوليات في الدوحة.
ولفت أردوغان إلى أن الجيش التركي يتحمل مسؤوليات في أفغانستان وقطر وكوسوفا ولبنان والصومال والبوسنة والهرسك وأن أنقرة تولي أهمية كبيرة للمساهمة في تأسيس مناخ الأمن والسلام في الأخيرة.
وقال: أن أي زعزعة للأوضاع في البوسنة من شأنه التأثير على السلام والاستقرار في العالم؛ لا في المنطقة وحسب.
وأضاف الرئيس التركي اردوغان أن العراقيين أيضًا لجؤوا إلى تركيا إثر احتلال تنظيم “داعش” الإرهابي بعض مدن بلادهم.
وتابع: “حماة بعض التنظيمات الإرهابية في القامشلي (شمال شرقي سوريا)، والخونة الفارون من بلادنا، وصل بهم الأمر إلى درجة الزعم بأننا نحمي تنظيم داعش الإرهابي”.
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