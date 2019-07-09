شكرا لقرائتكم حياة أمير داعش باليمن.. محطات إرهاب جمعت سجلاً حافلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بعض النقاط المتعلقة بمن يُعرف بأنه أمير تنظيم داعش في اليمن الذي ألقي القبض عليه من أيام.

وقال المالكي إن عملية نوعية ناجحة نفذت بالداخل اليمني، تم إثرها إلقاء القبض على (أمير) تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.

وأضاف أن العملية تمّت بالتعاون بين القوات الخاصة السعودية واليمنية.

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وعن أمير تنظيم داعش في اليمن، قال المالكي إنه يمني الجنسية، شارك في القتال سابقاً في سوريا، وله كنى مختلفة.

كذلك كشف المالكي معلومات جديدة عن أمير داعش في اليمن المعروف باسم "أبو أسامة المهاجر"، وله أسماء أخرى منها: "أبو مصعب"، و"أبو سليمان العدني"، و"نشوان العدني"، إضافة إلى "أبو أسامة المهاجر"، وكُلف من التنظيم المتطرف بقيادة عملياته باليمن.

أبو أسامة.. من مواليد عام 1988، لم يكمل تعليمه في الهندسة الميكانيكية، له سجل إرهابي حافل، حيث كان من 2010 حتى 2015 أحد قياديي "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب"، وفي 2015 ترك التنظيم والتحق بتنظيم داعش في سوريا، وفي عام 2017 ولّيَ إمارة "داعش" في اليمن، وأدرجته وزارة الخزانة الأميركية في قائمة العقوبات.

من جهة أخرى، أكد المالكي أن جهود التحالف مستمرة في القضاء على التنظيمات الإرهابية، كما أن التحقيقات لا تزال جارية مع ما يعرف بـ"أمير تنظيم داعش" الإرهابي في اليمن.