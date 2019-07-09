أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه، مساء أمس الاثنين.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة عند 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

Advertisements

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية، والتجاري الدولي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك قناة السويس، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع.