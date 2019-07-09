بالصور.. التليفزيون البريطاني يصور فيلمًا عن الآثار الغارقة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

انتهى وفد التلفزيون البريطاني برئاسة المخرجة أوليفيا مود كينج، والمصور ويليم ديفيد، ومهندس الصوت ستيورت وارينج ومساعدة الإنتاج كاترين بينور من تصوير فيلم وثائقي عن الأثار المصرية الغارقة بأسوان.

وقال أحمد علي عبيد مدير المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بأسوان، إن الفيلم الوثائقي بعنوان (Egypt’s lost city drain) ويلقي الضوء على الآثار الغارقة.

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ويأتي الفيلم ضمن سلسلة أفلام وثائقية من 10 حلقات، تلقي الضوء علي الآثار الغارقة (قديمة وحديثة) بعدة دول، وتجمع بين البيانات العلمية والإبداعات الرقمية للكشف عن حطام السفن والكنوز والمدن الغارقة في قاع البحيرات والبحار والمحيطات منها "خليج المكسيك، نهر النيل، المحيط الهندي، بحر البلطيق والمحيط الأطلسي".

وأضاف عبيد أن فريق العمل قام بالتصوير في محافظتي الإسكندرية وأسوان، بمناطق "أبوقير، ومعبد كوم أمبو، ومعبد إدفو" ومناظر متفرقة من نهر النيل.

هذا ويعرض الفيلم الوثائقي علي قناة ناشيونال جيوغرافيك خلال شهر أكتوبر ٢٠١٩.