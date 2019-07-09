مصرع حداد سقط من الطابق السابع بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي حداد مصرعه، صباح اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، عقب سقوطه من الطابق السابع، بعقار تحت الإنشاء بدائرة مركز سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي، إخطاراً من مركز شرطة سوهاج، بسقوط "محمود. ا" 27 عاماً حداد، من أعلى عقار تحت الإنشاء، بناحية العمرة دائرة المركز.

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بسؤال كلاً من "محمود. ن" 24 عاماً حداد، ونجل عم المتوفى "ياسر. ع" 45 عاماً مدرس، قررا أنه أثناء قيام المتوفى بالعمل بعقار تحت الإنشاء بالدور السابع، اختل توازنه وسقط ببئر المصعد، ما أدى لوفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وأفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ.

حُرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.