محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:
لقي حداد مصرعه، صباح اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، عقب سقوطه من الطابق السابع، بعقار تحت الإنشاء بدائرة مركز سوهاج.
تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي، إخطاراً من مركز شرطة سوهاج، بسقوط "محمود. ا" 27 عاماً حداد، من أعلى عقار تحت الإنشاء، بناحية العمرة دائرة المركز.
بسؤال كلاً من "محمود. ن" 24 عاماً حداد، ونجل عم المتوفى "ياسر. ع" 45 عاماً مدرس، قررا أنه أثناء قيام المتوفى بالعمل بعقار تحت الإنشاء بالدور السابع، اختل توازنه وسقط ببئر المصعد، ما أدى لوفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.
جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وأفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ.
حُرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع حداد سقط من الطابق السابع بسوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.