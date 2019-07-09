السيطرة على حريق في 3 منازل بسوهاج دون خسائر بشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، على حريق شب بـ 3 منازل دون خسائر بشرية بمركز البلينا، جنوبي المحافظة.
تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة البلينا، بنشوب حريق ناحية برديس دائرة المركز.
بالانتقال والفحص، تبين أن النيران أمسكت بمنزل مسقوف بجذوع النخيل، ملك "علي. ا" 54 عاماً، عامل، وتطايرت بعض الشرارات وطالت منزلين.
وجرت السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية.
بسؤال أصحاب المنازل، نفوا وجود شبهة جنائية، وأكدوا أن سبب الحريق ماس كهربائي، أدى لاحتراق بعض المنقولات ونفوق رأسي ماشية.
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