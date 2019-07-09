بلجيكيا / العثور على متفجرات في مخبأ في أندرلخت

وكالات- أعلنت النيابة العامة في بروكسل اليوم، الاثنين 8 جويلية 2019، إكتشاف متفجرات في مخبأ في أندرلخت قرب العاصمة البلجيكية، وأشارت إلى فتح تحقيق بالخصوص.

وقالت النيابة العامة في بيان "لا شيء يتيح التأكيد في الوقت الحالي بأنّ الأمر يتعلق بعبوات يُراد استخدامها في هجوم مقبل".

وأضافت أنّ "فرضية اكتشاف مخبأ متفجرات قديم يجري النظر بها أيضا".

واكتشف عامل هذه المتفجرات "بدائية الصنع" في يوم مرور سباق طواف فرنسا للدراجات الهوائية في بروكسل.

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وكانت المتفجرات مخبّأة في كيس جرى العثور عليه في "مخبأ درج منزل".

وقال المتحدث باسم النيابة العامة دني غومان لفرانس برس، إنّ "لا شيء يتيح القول بأنّ السباق كان مستهدفا".

وأوضحت النيابة أنّه جرى العثور في الكيس أيضاً على سكاكين وقبضات حديدية.

ولم يتم تحديد أي مشتبه به.