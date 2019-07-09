الرئيس الفنزويلي: متفائل عقب استئناف الحوار مع المعارضة بجزيرة "باربادوس"

أعرب الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" عن تفاؤله عقب استئناف الحوار بين حكومته والمعارضة في جزيرة "باربادوس".
وقال مادورو - في كلمة له على التلفزيون الرسمي في فنزويلا نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء - إنه متفائل للغاية
وأضافت القناة أن محادثات باربادوس تعد الجولة الثالثة
يشار إلى أن فنزويلا تشهد أزمة سياسية منذ شهر يناير الماضي عقب إعلان زعيم المعارضة "خوان جوايدو" نفسه رئيسا للبلاد.. وقد اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من 50 دولة أخرى بجوايدو رئيسا لفنزويلا.
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