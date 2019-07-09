لندن تؤكد دعم سفيرها في واشنطن بعد انتقاد ترامب

أكدت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "دعمها الكامل" لسفيرها في واشنطن، وذلك إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه لن يتعامل معه بعد الآن.

وقال متحدث باسم الحكومة إن "السفير كيم داروش لا يزال يحظى بدعم رئيسة الوزراء الكامل"، وذلك في أعقاب تسريب مذكرات دبلوماسية أرسلها السفير إلى لندن وتضمّنت تشكيكاً بكفاءة ترامب وقدرته على الحكم.

كان ترامب قد أعلن أنه لن يجري من الآن فصاعداً أي اتصال بالسفير البريطاني في واشنطن كيم داروش، وذلك في أعقاب تسريب مذكرات دبلوماسية أرسلها السفير إلى لندن وتضمنت تشكيكاً بقدرات ترامب على الحكم.

وقال ترامب في تغريدته "أنا لا أعرف السفير، لكنه غير محبوب في الولايات المتحدة ولا ينظر إليه هنا بشكل جيد، لن يكون لي معه أي اتصال".

وتأتي تغريدات ترامب بعد يومين على قيام صحيفة ميل أون صنداي بنشر مذكرات أرسلها السفير الى مسؤولين في لندن يعتبر فيها أن الرئيس الأميركي "يفتقر الى الكفاءة".