مصادر: الحركة الجوية بمطار أبها تسير بشكل طبيعي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 يوليو 2019 10:09 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أفادت مصادر “العربية” مساء الاثنين باستمرار الحركة الجوية في مطار أبها في السعودية، بعد اعتراض يعتقد أنه لطائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الاثنين، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت مساء الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة مستهدفة الأعيان المدنية.

وأوضح العقيد المالكي، وفق البيان الذي نقلته (واس)، “أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكداً استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

وقبل أسبوع، استؤنفت حركة الملاحة الجوية في مطار أبها، والرحلات تسير بشكل اعتيادي، ويعمل المطار بكل طاقته التشغيلية كالمعتاد، وذلك بعد الهجوم الحوثي الذي طال المطار فجر الثلاثاء الماضي.

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وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أكد يوم الثلاثاء الماضي أنه وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وقال تحالف دعم الشرعية إن الهجوم على مطار أبها عمل إرهابي وحشي نتج عنه إصابة 9 مدنيين، وأردف أن حالة الجرحى، وهم 8 سعوديين وشخص يحمل الجنسية الهندية مستقرة مبدئياً، وقد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة.

وأضاف العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّرة) ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

وكان هجوم إرهابي آخر قد وقع بطائرة حوثية مسيرة استهدفت مواقف سيارات مطار أبها في السعودية، في الـ 23 من الشهر المنقضي، نتج عنه قتيل من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين من جنسيات مختلفة.

المصدر: – العربية.نت