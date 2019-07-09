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التحالف يعترض طائرة مسيرة في السعودية

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 يوليو 2019 10:09 صباحاً - مشاركة

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نقلت وكالة الأنباء عن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية باليمن قوله في ساعة متأخرة من مساء الاثنين إن “التحالف اعترض ودمر طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه أهداف مدنية بالمملكة”.

وذكر بيان للتحالف أن “الطائرة المسيرة لم تحقق أهدافها”.

وشن الحوثيون المتحالفون مع إيران والذين يقاتلون التحالف في اليمن هجمات عديدة ضد أهداف بالسعودية.

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وذكرت محطة تلفزيونية يديرها الحوثيون في وقت سابق أن طائرات مسيرة ضربت أهدافاً في جنوب السعودية.

 

المصدر وكالة الانباء السعودية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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