التحالف يعترض طائرة مسيرة في السعودية

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نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية باليمن قوله في ساعة متأخرة من مساء الاثنين إن “التحالف اعترض ودمر طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه أهداف مدنية بالمملكة”.

وذكر بيان للتحالف أن “الطائرة المسيرة لم تحقق أهدافها”.

وشن الحوثيون المتحالفون مع إيران والذين يقاتلون التحالف في اليمن هجمات عديدة ضد أهداف بالسعودية.

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وذكرت محطة تلفزيونية يديرها الحوثيون في وقت سابق أن طائرات مسيرة ضربت أهدافاً في جنوب السعودية.

المصدر وكالة الانباء السعودية