كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الهندية تعتقل مؤيدين لـ"تيك توك" لنشرهم الكراهية الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الهندية القبض على خمسة من "مؤيدي" شبكة "تيك توك" في مدينة مومباي الهندية مساء الاثنين، بزعم أنهم صنعوا فيديوهات تحريضية من أجل التحريض على الكراهية الطائفية.

وقام قسم الإنترنت في شرطة مومباي بتسجيل قضية ضد الأشخاص المتورطين بزعم تسجيلهم مقطع فيديو دعوا فيه للانتقام لموت رجل مسلم مؤخرًا، والذي تم إعدامه أثناء محاولة مزعومة لسرقة دراجة نارية في ولاية جهارخاند بشرق الهند الشهر الماضي.

ونقلت صحيفة "إنديا توداي" عن مسؤول كبير في شرطة مومباي قوله: "نظرًا لأن مقطع الفيديو هذا ترويج للكراهية يمكن أن يزعزع السلام بين المجتمعين ويؤدي إلى توتر طائفي محتمل، فقد سجلنا قضية ضد مستخدم حساب تيك توك، الذي كان يستخدم لنشر الفيديو".

"تيك توك"، تطبيق وسائط لأنظمة iOS و Android، يسمح للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو قصيرة ومشاركتها، وهو شائع على نطاق واسع في الهند وغالبًا ما تنتشر مقاطع الفيديو التابعة له على وسائل التواصل الاجتماعي.