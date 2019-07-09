كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: روسيا تأمل في تلقي دفعة من الهند لمنظومة إس-400 بنهاية 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نائب مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون الفني العسكري، فلاديمير دروجوف، للصحفيين، بأن روسيا تأمل في تلقي دفعة مقدمة لأنظمة الدفاع الجوي إس-400 من الهند بحلول نهاية عام 2019، حتى تبدأ عمليات التسليم في عام 2020 ويكتمل بحلول عام 2025.

وقال "دروجوف": "تم الاتفاق على خطة الدفع، وآمل أن يتم تحويل الدفعة الأولى قريبًا من الجانب الهندي".

وأضاف: "أعتقد أنه بحلول نهاية عام 2020 - بداية عام 2021، يجب تسليم النظام الأول". موضحًا، أنه بعد المجموعة الأولى، سيتم تسليم الأنظمة وفقًا لجدول زمني معين خلال السنوات القليلة المقبلة، أي أنه ينبغي على الهند الحصول على جميع الأنظمة بحلول عام 2024-2025.

في أوائل أكتوبر 2018، أبرمت موسكو ونيودلهي عقدًا بشأن تسليم أنظمة الصواريخ الروسية من طراز إس-400 إلى الهند بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار. وتم توقيع الصفقة خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي استغرقت يومين للهند.