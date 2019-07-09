كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تقدم تأشيرات دخول للصحفيين الهنود لتغطية محادثات ممر حج السيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت باكستان تأشيرات للصحفيين الهنود الراغبين في تغطية المحادثات حول ممر كارتاربور، الذي من شأنه أن يربط بين المركزين الدينيين السيخية الرئيسية في ذلك البلد والهند.

وتحدث المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، عن أن الصحفيين الهنود يمكنهم التقدم للحصول على التأشيرة في البعثة الدبلوماسية لبلاده في نيودلهي.

ومن المقرر إجراء المحادثات التالية في 14 يوليو 2019 في واجا، وهي نقطة الحدود بين باكستان والهند على طول ولاية البنجاب.

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وسوف يربط ممر كارتابور، داربار صاحب، في كارتابور الباكستانية مع ضريح ديرا بابا ناناك في منطقة جورداسبور في البنجاب. وهي تسعى إلى الحصول على تأشيرة دخول حرة لحجاج السيخ الهنود الذين يحتاجون إلى الحصول على تصريح. وتم إنشاء داربار صاحب في العام 1522 من قبل مؤسس السيخية، جورو ناناك ديف.

الحدث القادم في 14 يوليو، هو الاجتماع الثاني بين المسؤولين الهنود والباكستانيين حول مسودة اتفاقية لوضع اللمسات الأخيرة على طرائق الممر.

يعمل البلدان منذ عام واحد على إنشاء الممر ليكون جاهزًا قبل الذكرى السنوية 550 لميلاد جورو ناناك في نوفمبر 2019.

ستكون التطورات في المشروع مهمة لمجتمع السيخ وتؤدي أيضًا إلى ذوبان التوترات السائدة بين الخصمين في جنوب آسيا.