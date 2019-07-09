كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى "وقف" تخصيب اليورانيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الاتحاد الأوروبي الإثنين، إيران إلى "وقف" كل أنشطتها لتخصيب اليورانيوم المخالفة لالتزاماتها في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.

وقالت المتحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية مايا كوسيانسيتش: "نحض إيران بقوة على وقف أنشطتها التي تتعارض مع التزاماتها الواردة في إطار" الاتفاق النووي "والعودة عنها" مضيفةً أن الاتحاد الأوروبي "قلق جداً" مما أعلنته إيران في نهاية الأسبوع.