كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدولية للطاقة الذرية: نتحقق من تجاوز إيران الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها لا تزال تتحقق في إعلان إيرا تخطي مستوى تخصيب اليورانيوم للحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي، الذي تُعنى الوكالة بمراقبة الالتزام بتنفيذه.

وقال متحدث باسم الوكالة: "نحن على علم بإعلان إيران عن مستوى تخصيب اليورانيوم، نقوم حالياً بالتحقق من هذا التطور".

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان الوكالة أن مفتشيها سيرفعون تقريراً عن الأمر، بمجرد التحقق منه.