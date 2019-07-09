كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولتون: أمريكا ستواصل فرض أقسى العقوبات على إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن "إدارة الرئيس ترامب ستواصل فرض أقسى العقوبات على إيران، حتى تتخلى عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وتتوقف عن أنشطتها العنيفة في الشرق الأوسط".

وأوضح بولتون، في كلمة "سنواصل زيادة الضغط على النظام الإيراني حتى يتخلى عن برنامجه للأسلحة النووية، وينهي أنشطته العنيفة عبر الشرق الأوسط، بما في ذلك ممارسة ودعم الإرهاب في أنحاء العالم".

وشدد بولتون، على أن محاولات إيران للالتفاف على العقوبات، ودعم النظام السوري "غير مقبولة".

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وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن مستمرة في ممارسة الضغط على إيران لوقف سلوكها العدواني.

وجدد التأكيد على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مراراً، من أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.

وعلق ترامب، أمس الأحد، على قرار إيران برفع حد تخصيبها لليورانيوم بما يتجاوز الحد مسموح به في الاتفاقية النووية، بقوله، إن "إيران تفعل أموراً سيئة كثيرة".